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MSB, Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesini yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını ve bunlardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3 kişinin FETÖ üyesi olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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