MSB, Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu. FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.