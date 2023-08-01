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MSB, Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişiyi yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu. FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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