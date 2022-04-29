MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı - Haberler

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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 2 kişinin yakalandığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 2 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Milli, Güncel, Haberler

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