MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 2 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel