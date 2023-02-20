MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı, 5 kişi yakalandı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunanistan Türkiye PKK Güncel Haberler

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