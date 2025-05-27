MSB, Yerli Üretimi Desteklemek İçin Tedarikçi Aday Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından, "Onaylı Tedarikçi Aday Bilgilendirme Toplantısı" Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, MSB'nin yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla oluşturduğu Onaylı Tedarikçi Listesi'ne katılım koşulları, süreç akışı ve avantajları ATO üyelerine detaylı biçimde aktarıldı.

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından "Onaylı Tedarikçi Aday Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, MSB'nin yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla oluşturduğu Onaylı Tedarikçi Listesi'ne katılım koşulları, süreç akışı ve avantajları detaylı biçimde aktarıldı. Toplantının açılış konuşmalarını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Tedarik Bölge Başkanı İkmal Albayı Barış Küçükköse yaptı. MSB Tedarik Şube Müdürlüğü Giyim Kuşam Kısım Amiri İkmal Komando Binbaşı Ercan Eken ise toplantıda sunum gerçekleştirdi.

"Yerli üretim, tam bağımsızlığın temelidir"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, konuşmasında yerli üretimin önemine dikkat çekerek, "Yerli üretim, yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda milli güvenliğin ve tam bağımsızlığın da temelidir" dedi. Baran, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ürünleri tercih etmenin üretime, ticarete, istihdama, vergi gelirlerine ve teknolojik gelişime katkı sağladığını belirterek, "Özellikle stratejik alanlarda, ülke içinde üretilen ürünleri kullanmak ve dışa bağımlılığı azaltmak, güçlü ve dirençli bir ekonomik yapının kapılarını açıyor" ifadelerini kullandı.

"Onaylı Tedarikçi Listesi, ülkemizin üretim potansiyelini sahaya taşıyan köprü"

Ordunun sahada kullandığı her yerli ürünün sadece bir eşya veya araç olmadığını, aynı zamanda ortaya konan emeğin ve vizyonun bir yansıması olduğunu vurgulayan Baran, "Onaylı Tedarikçi Listesi, ülkemizin üretim potansiyelini sahaya taşıyan güçlü bir köprü niteliğinde" diye konuştu.

MSB'nin ihtiyaç duyduğu makine, bilgisayar, gıda, mobilya, tekstil, hırdavat ve yakıt gibi birçok başlıkta ATO üyeleri arasında dünya standartlarında üretim yapan firmalar bulunduğunu belirten Baran, bu işbirliğinin ülke sanayisi için önemli fırsat olduğuna dikkati çekti. Bakanlığın bu listeye yeni firmaları dahil etme kararlılığının, üretim kabiliyeti yüksek, nitelikli işletmeler için fırsat teşkil ettiğini belirten Baran, odasının, üyelerini her fırsatta bu tür alanlara yönlendirmeye gayret ettiğini söyledi.

Toplantının üyeler ile devlet arasındaki işbirliğinin, üretimden sahaya uzanan yolculuğun önemli bir halkası olduğuna inandığını ifade eden Baran, "ATO olarak her zaman devletimizin, milletimizin, üretimin, ticaretin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" diye konuştu.

Sürece dair sorular cevaplandı

Toplantıya ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ayhan Taşoğlu, 31 No'lu Plastik ve Kimyevi Madde İmalat ve Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı Burhan Göbelez, 44 No'lu Otomotiv Yedek Parça Toptancıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Orhan Atakul, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Murat Zalaltuntaş, Komite Meclis Üyesi Muharrem Kılıç, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Levent Uğurlu, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komite Üyesi Aykut Altıntaş ile çok sayıda ATO üyesi firma temsilcisi katıldı.

Toplantıda, firmaların merak ettikleri süreçlere dair yetkililer soruları da cevaplandırdı.