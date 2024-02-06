MSB'ye bağlı birlikler, depremde hayatını kaybedenleri anma töreni düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı birlikler, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden yurttaşları saat 04.17'de saygı duruşu ile andı.

MSB'ye bağlı birlikler, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde saat 4.17'de, hayatını kaybeden yurttaşları saygı duruşu ile andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından saygı duruşunun yapıldığı anlardan görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz" ifadelerine yer verildi.