MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde...
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MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı.
MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel