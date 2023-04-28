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MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde...

MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde...

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MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı.

MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Sudan Güncel Haberler

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