MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde...

MSB: Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı.