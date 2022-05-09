MSB: "İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: "Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
MSB: "Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."
(İHA)
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