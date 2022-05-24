MSB: Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildi - Haberler

MSB: Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız görevinin başında! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel