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MSB Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

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MSB Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız görevinin başında. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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