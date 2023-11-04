MSB: Van'da 1 asker şehit oldu (2)
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BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur.
BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel