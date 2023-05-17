Msb, Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Şehit Olduğunu Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in dün şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "16 Mayıs 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.