Msb: Uzman Çavuş Mesut Karadağ Yıldırım Düşmesi Sonucu Şehit Oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şehit olan Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."