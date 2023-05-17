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Msb, Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in Şehit Olduğunu Duyurdu

Msb, Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in Şehit Olduğunu Duyurdu

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik’in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in dün şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "16 Mayıs 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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