Msb Uzman Çavuş Ali Demir'in Şehit Olduğunu Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade uzman çavuş Ali Demir'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade uzman çavuş Ali Demir'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB, piyade uzman çavuş Ali Demir'in bugün şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şu mesajı paylaşıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."