MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladıMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin Konya'da başladığını duyurdu. MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin Konya'da başladığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri ile NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında başladı" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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