Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ulaştırma sözleşmeli er Samet Bektaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

Msb: Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ulaştırma sözleşmeli er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB, ulaştırma sözleşmeli er Samet Bektaş'ın bugün şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şu mesajı paylaşıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 4 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."