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MSB: Ukrayna limanlarından 4 gemi daha hareket etti

MSB: Ukrayna limanlarından 4 gemi daha hareket etti

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan 2, Odessa'dan 1 ve Yuzni'den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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