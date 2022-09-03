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MSB: Ukrayna limanlarından 1 gemi hareket etti

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MSB: Ukrayna limanlarından 1 gemi hareket etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bölgedeki hava durumu nedeniyle 9 geminin Ukrayna limanlarında hareket için beklediğini, 1 geminin seyre çıktığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bölgedeki hava durumu nedeniyle 9 geminin Ukrayna limanlarında hareket için beklediğini, 1 geminin seyre çıktığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için beklerken 1 gemi ise seyre çıktı" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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