MSB, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 FETÖ mensubunu yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu, 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Hudut kartallarımız tarafından yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu, 13 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.