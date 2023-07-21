MSB, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ mensubunu yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.