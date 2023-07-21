Üye Girişi
Haberler

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ mensubunu yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title