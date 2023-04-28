MSB, Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçakların emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarını tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağın, emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarını tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağın, emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." bilgisine yer verildi.