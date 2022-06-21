Son Dakika | Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir asker araç kazası sonucu şehit oldu Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir askerin araç kazası sonucunda şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir askerin araç kazası sonucunda şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Güncel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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