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MSB, teslim olan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

MSB, teslim olan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı.

MSB, teslim olan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları…" denildi. Görüntüde, askerlerin teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu ve 1 teröristin teslim olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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