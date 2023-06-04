MSB, teslim olan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları…" denildi. Görüntüde, askerlerin teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu ve 1 teröristin teslim olduğu görüldü.