MSB: Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kilit Operasyonu' bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kilit Operasyonu' bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girdiği belirtilerek, şöyle denildi: