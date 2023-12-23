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Msb: "Terör Örgütü Mensupları Tarafından Yapılan Saldırı ve Akabinde Sağlanan Temasta Yaralanan 4 Kahraman Silah Arkadaşımızdan 3'ü Şehit Olmuştur"

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıklamıştı. MSB, ikinci kez yaptığı açıklamada yaralanan 4 askerden 3'ünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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