MSB, TEKNOFEST Mavi Vatan İçin Davet Yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 30-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine vatandaşları davet etti. Etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığında ücretsiz olarak düzenlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), vatandaşları, 30-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'e hazır mısınız? Milli Teknoloji Hamlesinin denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında sizlerle buluşuyor. Denizcilik ruhunu yakından keşfetmek ve bu heyecana ortak olmak için katılım tamamen ücretsiz. Yerinizi ayırtmak için hemen online kaydınızı yaptırın."

