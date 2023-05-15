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MSB: TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor

MSB: TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu'ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye İzmir Güncel Haberler

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