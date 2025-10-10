MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlardan hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 294 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 7 bin 471 olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesi, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır hale getirilmesi amacıyla milli ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 6-10 Ekim tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen, Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil 92 gemi, 66 hava unsuru ve insansız deniz araçlarının görev aldığı Denizkurdu-I Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi.

"Çok Tehditli Ortamda Harekat Eğitimleri" 6-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikatın, Seçkin Gözlemci Günü'nün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla bugün Antalya'da icra edildiğini kaydeden Aktürk, tatbikatın "Fiiili Atış Safhası"nın da Antalya Körfezi ve Beşadalar bölgesinde bugün yapıldığını, tatbikat kapsamında 11-12 Ekim'de liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aktürk, "Ateş Serbest 2025" faaliyetinin ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermek, envanterdeki silah ve sistemlerini özellikle genç personele tanıtmak, kuvvetler arası ateş eş güdümünü geliştirmek amacıyla 6-11 Ekim tarihlerinde Polatlı'da icra edildiğini belirtti.

Faaliyetin, Seçkin Gözlemci Günü'nün, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla yarın yapılacağını ifade eden Aktürk, bu faaliyette F-16'lardan taarruz helikopterlerine, fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavarlardan SİHA'lara, tanklardan keskin nişancı silahlarına kadar 50 farklı cins ve çapta silah sistemi ile atış görevleri yapıldığını, 82 farklı cins ve çapta silah ve silah sisteminin sergilendiğini kaydetti.

Faaliyet kapsamında Hürkuş ve Hürjet tarafından uçuş yapılacağını dile getiren Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığınca bir konser verileceğini de aktardı.

Aktürk, Ankara'daki "Türkiye-Cezayir Özel Kuvvet Eğitimi", Macaristan'daki "Adaptive Hussar Fiili Arazi" tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını belirterek, Konya'da gerçekleştirilen "Milli Anadolu Ankası", İstanbul'da gerçekleştirilen "NATO Deniz Güvenliği", Romanya'da düzenlenen "Sarmis Komando Harekatı" ile "Posedion Mayın Harekatı" tatbikatlarının ise bugün sona ereceği bilgisini paylaştı.

3-10 Ekim tarihlerinde Posedion Tatbikatı'na iştirak eden TCG Amasra tarafından aynı zamanda Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun 7'nci aktivasyon faaliyetine de katılım sağlandığını belirten Aktürk, geminin, 11-12 Ekim'de Romanya'nın Köstence kentinde liman ziyareti yapacağını bildirdi.

Aksaz'da 6 Ekim'de başlayan Türkiye-Polonya İkili SAT, Kars'ta Yıldırım Seferberlik-5, Antalya'da Ferdi Seferberlik Eğitimi, 7 Ekim'de Ankara'da başlayan Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvet Eğitimi'nin 17 Ekim'de sona ereceğini kaydeden Aktürk, 13-17 Ekim tarihlerinde Ankara'da TSK Siber Yetenek Değerlendirme ile Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-SAS Özel tatbikatlarının yapılacağını söyledi.

Aktürk, 13-22 Ekim tarihlerinde Kuzey Makedonya'da Türkiye-Kuzey Makedonya Özel Kuvvet Eğitimi, 13-24 Ekim tarihlerinde Kars'ta Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Sonsuzluk (Eternity) Barışı Destekleme Harekatı Özel ve 14-24 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik-2025 tatbikatlarının icra edilmesinin, 11-24 Ekim tarihlerinde Danimarka'da NATO Steadfast Noon, 13-16 Ekim tarihlerinde Birleşik Krallık'ta NATO Amfibi Harekat tatbikatlarına katılım sağlanmasının planlandığını vurguladı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG Barbaros tarafından 13-15 Ekim tarihlerinde Mısır'ın İskendiriye kentine liman ziyareti yapılmasının planlandığını belirten Aktürk, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu görevi çerçevesinde, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu ve Balescu gemileri tarafından 14-19 Ekim tarihlerinde, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Shkval tarafından 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'a liman ziyaretlerinin yapılacağını bildirdi.

Aktürk, Hava Kuvvetleri tarafından 8 Ekim'de muharip ve destek uçakları ile Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini ifade ederek, NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında 9 Ekim'de Romanya hava sahasında yapılan Mukabil Hava Harekatı Eğitimi'ne 2 adet F-16 ile katılım sağlandığı bilgisini verdi.

Mudanya Mütarekesi'nin 103'üncü yılı kapsamında yarın Türk Yıldızları tarafından Mudanya'da gösteri yapılacağını belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti" çerçevesinde ise 11 Ekim'de Solotürk tarafından Denizli'de gösteri uçuşu, 12 Ekim'de Bandırma'da Türk Yıldızları tarafından pasaj geçişi yapılacağını kaydetti.

Aktürk, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası, 1-5 Ekim tarihlerinde İstanbul'daki Avrupa Atış Şampiyonlar Ligi'nde derece elde eden sporcular ile 4-5 Ekim'de Ayvalık Triatlonu Olimpik Mesafe Türkiye Kupası Şampiyonası'na katılan ve 2025 Sezonu Elit Kategori Triatlon Türkiye Kupası müsabakaları sonrası 2025 Yılı Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Triatlon Takımını ve başarılı sporcuları bir kez daha kutladıklarını bildirdi.

"Geçtiğimiz hafta 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Terörle mücadele konusuna değinen Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 276 kilometre Tel Rıfat'ta, 388 kilometre Münbiç'de olmak üzere toplam 664 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bu vesileyle, sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda ise hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 294 şahıs yakalanmış, 996 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 471, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 872 olmuştur. Yine Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 2 kilogram (1995 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Bakan Güler'in, 2-3 Ekim'de resmi ziyaret kapsamında Moğolistan'a giderek, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunduğunu, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Moğolistan'da kurduğu Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, Güler'in, 6 Ekim'de resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile Bakanlık'ta bir araya geldiğini, "Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladığını hatırlattı.

Bakan Güler'in 6 Ekim'de, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gittiğini belirten Aktürk, Bakan Güler'in 7 Ekim'de Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldiğini, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Aktürk, 9 Ekim'de Ankara'da 12'ncisi gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Üçlü Görüşmesi'ne ev sahipliği yapan, her iki mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Güler'in, "Üçlü Toplantı Protokolü"nün yanı sıra Gürcistan Savunma Bakanı ile "Askeri Sağlık ve Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzaladığını kaydetti.

Bakan Güler'in, yarın Ateş Serbest Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edeceğini bildiren Aktürk, 15 Ekim'de ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarına katılacağını, bu çerçevede mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 3 Ekim'de resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'nın başkenti Priştine'ye gittiğini anımsatan Aktürk, Bayraktaroğlu'nun, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katıldığını, ardından Kosova Savunma Bakanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu bildirdi.

Aktürk, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında 15-17 Ekim tarihlerinde Yunanistan'ın Larissa şehrinde Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı'nı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

"Gazze'de ateşkes sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz"

"Ülkemizin dahil olduğu arabuluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze'de ateşkes sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." diyen Aktürk, "İki yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir. Ateşkesin, adil ve kalıcı barışın tesisine ve en nihayetinde iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına devam edildiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 mm Piyade Tüfeği ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı ASFAT Anonim Şirketimiz 7-8 Ekim'de Ankara'da düzenlenen 5'inci Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından ise başta Nüfuz Edici Bomba (NEB) olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır."

Personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının 15 Ekim'de, "2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini" başvurularının 16 Ekim'de tamamlanacağı bilgisini veren Aktürk, 14-26 Ekim 2025 tarihlerinde "2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini" başvurularının alınmasının planlandığını bildirdi.

Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını da kutlayan Aktürk, başta ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Aktürk, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

(Sürecek)