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MSB, tahliye için Sudan'a giden C-130 uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi Açıklaması

MSB, tahliye için Sudan'a giden C-130 uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi Açıklaması

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Sudan Güncel Haberler

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