MSB: Tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel