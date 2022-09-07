MSB: Tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ukrayna Güncel Haberler

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