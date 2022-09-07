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MSB: Tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

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MSB: Tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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