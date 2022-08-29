MSB: Tahıl yüklü 3 gemi, Ukrayna'dan hareket etti
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından 3 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından 3 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel