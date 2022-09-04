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Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

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Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğü belirtilerek, bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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