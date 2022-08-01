MSB: Tahıl sevkiyatında ilk gemi yarın İstanbul'da olacak
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden ilk geminin yarın İstanbul'da olacağını duyurdu.
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden ilk geminin yarın İstanbul'da olacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi, Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Geminin, 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel