MSB: Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl seviyatı kapsamında 6 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl seviyatı kapsamında 6 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel