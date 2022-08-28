MSB: Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel