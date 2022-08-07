MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatları kapsamında; 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, ülkemizden Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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