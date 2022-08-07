MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatları kapsamında; 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, ülkemizden Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel