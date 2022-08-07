MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor

MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

 - Güncelleme:

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatları kapsamında; 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, ülkemizden Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title