MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı
Güncel Haberler
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel