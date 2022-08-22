MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ukrayna Güncel Haberler

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