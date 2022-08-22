MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı
Güncel Haberler
MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel