MSB: Tahıl sevkiyatında 17 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 17 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 17 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.