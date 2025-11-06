Msb: Suriyeli Misafir Askeri Öğrencilerin TSK Kadrolarında Görev Alması Söz Konusu Değil

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriyeli misafir askeri öğrencilerin Milli Savunma Üniversitesi'ndeki (MSÜ) eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğini belirterek, "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında anarak sözlerine başladı.

"4 PKK'lı terörist teslim oldu"

Son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, "Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur" dedi.

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin, "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; 96 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen bin 38 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" bilgilerini paylaştı.

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutlayan Tuğamiral Aktürk, "Azerbaycan'da Zafer Haftası Etkinlikleri kapsamında, yarın Mehteran Birlik Komutanlığımız ve Gence Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından müşterek konser icra edilecek, 8 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tören Birliği tarafından tören geçişi ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 adet F-16 uçağımız ile muharip uçak geçişi yapılacaktır" diye konuştu.

"Türkiye ile Yunanistan Harp Okulları arasında karma basketbol ve tenis müsabakaları yapılacak"

Yunanistan ile Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında 3-5 Kasım tarihlerinde Kara Harp Okulu ev sahipliğinde, iki ülkenin Harp Okulları arasında karma voleybol müsabakası düzenlendiğini bildiren Aktürk, 12-14 Kasım tarihleri arasında Yunanistan ev sahipliğinde, iki ülkenin Harp Okulları arasında karma basketbol ve karma çiftler tenis müsabakalarının yapılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in 8 Kasım'da komuta kademesiyle, Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'da düzenlenecek törenlere katılacağını belirtti.

"2016 yılından 2025 yılına kadar 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci eğitim aldı"

MSB, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir.

MSÜ'nün kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda, Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."