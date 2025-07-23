MSB: Suriye yönetimi Türkiye'den resmi destek talep etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin basın toplantısını, İstanbul'da 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) gerçekleştirdi. Tuğamiral Aktürk, fuarın, savunma sanayinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin dünya çapında tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, "Savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayi alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olan ve dünyanın en etkin savunma fuarları arasında seçkin bir konumda bulunan IDEF 2025'in savunma sanayimize değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 50 ülkeden 1400'ün üzerinde katılımcı firma; 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 113'ü üst düzey olmak üzere 219 heyete mensup 937 heyet üyesinin katılım sağladığı fuarda; yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri tüm dünyaya tanıtılmakta, deniz, hava ve kara sistemleri, askeri teçhizat, güvenlik ekipmanları, silah, mühimmat ve savunma elektroniği gibi 1100'ü ilk kez olmak üzere 5 binden fazla ürün sergilenmektedir" dedi.

'BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA BAKANI İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI'

Tuğamiral Zeki Aktürk, fuar kapsamında; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımcı ülkelerin başta savunma bakanları olmak üzere üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek savunma sanayi, askeri eğitim ve iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Sayın Bakanımız bugün de Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik mutabakat zaptını imzalamıştır" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ MOTOR LEVENT, 18 TEMMUZ'DA HİZMETE ALINDI'

Yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını duyuran Tuğamiral Aktürk, "İstanbul Tersanesi Komutanlığımız ve BMC Power AŞ iş birliği ile geliştirilen montaj, entegrasyon ve testleri İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başarıyla tamamlanan yerli ve milli motor Levent, 18 Temmuz'da hizmete alınmıştır" dedi.

'4 PKK'LI TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; 207 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 959 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 638 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 43 bin 630'a ulaşmıştır. Suriye Harekat Alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212'si Tel Rıfat, 286'sı Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 498 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI TOPLUMU SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Tuğamiral Aktürk, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerinin, sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi derin bir istikrarsızlığa sürüklediğini vurgulayarak, "İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları; sivilleri, özellikle de kadın ve çocukları hedef almakta, temel insani değerleri ve uluslararası normları ağır şekilde ihlal etmektedir. İnsani yardımların engellenmesi, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin kısıtlanması ve sivil altyapının sistematik şekilde tahrip edilmesi, Gazze'deki dramı insani bir felakete dönüştürmüş durumdadır. Bu tablo, yalnızca bölge halkının değil, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HEDEFİ SURİYE'DE SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMAK'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılar, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırmıştır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ SDG, ANLAŞMAYA UYDUĞUNU SOMUT OLARAK GÖSTERMELİDİR'

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonuna ilişkin de "Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.