MSB, Suriye ve Yunanistan hudut hatlarında 6 şüpheliyi yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü FETÖ, 1'i de DEAŞ mensubu 6 şüphelinin Suriye ve Yunanistan hudut hatlarında yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.