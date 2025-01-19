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MSB, Suriye ve Irak'ta 4 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB, Suriye ve Irak'ta 4 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde bir PKK/ Ypg'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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