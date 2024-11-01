MSB, Suriye ve Irak'ta 15 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/ Ypg'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi.