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Msb: Suriye'nin ve Irak'ın Kuzeyinde 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 15 terörist ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bir  teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 15 terörist ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bir  teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG'li 15 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşılarak, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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