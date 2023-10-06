Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu düşünülen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yeni bir hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletiler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzey'indeki terörist hedeflerine 6 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA