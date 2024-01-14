MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.