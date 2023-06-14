MSB: Suriye'nin kuzeyinde 41 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik operasyonda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK/YPG'li teröristlerce Kilis Öncüpınar'a hafta sonu gerçekleştirilen roket saldırısının ardından cezalandırma atışları başlatıldı. Operasyon kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtaları ile yapılan operasyonu, SİHA'lar destekledi. Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi. Yerli üretim mühimmatlarla, terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedef vuruldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncüpınar'a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken; hafta sonundan bu yana Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi.

Görüntü dökümü:

- SİHA'nın havalanması

- Hedeflerin vurulması

Haber: ANKARA,