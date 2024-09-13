MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.